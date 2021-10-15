Ранее чиновники утверждали, что о повышении акцизов говорится. Впрочем, впоследствии в Министерстве финансов таки заговорили об изменениях. Там отметили, что они предопределенной прежде всего заботой о здоровье граждан.

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Почему власть хочет повысить цены на акцизы

Соответствующий вопрос обсудили еще 29 сентября на заседание объединенных парламентских комитетов по здравоохранению и государственных финансов. Там, в частности, представили результаты исследования употребления алкоголя и табачных изделий в Польше. Они свидетельствуют о том, что их доступность постоянно растет, а это прямо влияет на объем его потребления.

В свою очередь это создает медицинские и социальные проблемы. Поэтому, как объяснили в отчете, повышение цен может стать эффективным способом, чтобы побудить граждан бросить курить. Кроме того, это существенно ограничивает доступ молодежи к этим изделиям.

Справка. Власти планируют поднять акциз на алкоголь в 2022 году на 10% – с последующим ежегодным ростом на 5%. В то же время акциз на табачные изделия в течение 2023 – 2027 хотят ежегодно увеличивать на 5%.

Как могут измениться цены в 2022 году: