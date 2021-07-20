У Польщі побудують перший колівінг: що про це відомо

Колівінг – це, простими словами, гуртожиток на сучасний манер. Такий у Польщі планує створити фінський забудовник YIT.

Перший у Польщі колівінг буде розташований у Варшаві. Його відкриття планується у 2022 році.

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У чому особливість колівінга

Колівінг – це незвичайна форма житлового комплексу. Особливістю такого типу житла є спільні заходи, як-от прийоми їжі або спілкування в загальних житлових зонах. Це дещо схоже на сучасний вигляд гуртожитку, пояснюють експерти з нерухомості.

Колівінг повинен допомогти нам в якийсь момент нашого життя. Наприклад, коли ми переїжджаємо в інше місто у віці 25 – 30 років. Вибираючи колівінг, ми потрапляємо в оточення молодих, мобільних людей, які можуть допомогти нам знайти себе в новій реальності,

– розповідає експерт з нерухомості Пшемислав Чімчак.

Колівінг – це, як правило, невелике приміщення. Орендуючи таке, людина отримує кімнату з ванною, а також доступ до зон загального користування. Останніми можуть бути:

кухня;

тренажерний зал;

місця для роботи;

присадибні ділянки;

пральня тощо.

Як буде виглядати колівінг у Варшаві

Колівінг у Варшаві буде розміщений на розі вулиць Domaniewskiej і Postępu. Студії у ньому можна буде тільки винаймати. Продавати їх забудовник не планує. Всього студій буде 280.

У верхній частині будівлі буде відкритий тренажерний зал і футбольне поле. Колівінг, серед іншого, міститиме читальний зал, пральню і велику загальну кухню.

На території комплексу будуть також кафе, магазини і коворкінг.