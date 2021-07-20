Первый в Польше коливинг будет расположен в Варшаве. Его открытие планируется в 2022 году.

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В чем особенность коливинга

Коливинг – это необычная форма жилого комплекса. Особенностью такого типа жилья являются общие действия жителей: например, прием пищи или общения в общих жилых зонах. Это несколько похоже на современный вид общежития, объясняют эксперты по недвижимости.

Коливинг должен помочь нам в какой-то момент нашей жизни. Например, когда мы переезжаем в другой город в возрасте 25 – 30 лет. Выбирая коливинг, мы попадаем в окружение молодых, мобильных людей, которые могут помочь нам найти себя в новой реальности,

– рассказывает эксперт по недвижимости Пшемыслав Чимчак.

Коливинг – это, как правило, небольшое помещение. Арендуя такое, человек получает комнату с ванной, а также доступ к зонам общего пользования. Последними могут быть:

кухня;

тренажерный зал;

места для работы;

приусадебные участки;

прачечная.

Как будет выглядеть коливинг в Варшаве

Коливинг в Варшаве будет размещен на углу улиц Domaniewskiej и Postępu. Студии в нем можно будет только снимать. Продавать их застройщик не планирует. Всего студий будет 280.

В верхней части здания будет открыт тренажерный зал и футбольное поле. Коливинг, среди прочего, будет содержать читальный зал, прачечную и большую общую кухню.

На территории комплекса будут также кафе, магазины и коворкинг.

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