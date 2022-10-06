Виплати українським біженцям в Польщі

Польська влада запропонувала змінити систему допомоги громадянам України, які рятують від війни. Один з варіантів – часткова компенсація витрат. Він стосуватиметься тих біженців, які уже мають місце постійного проживання.

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Сьогодні все частіше ми маємо справу з ситуацією, коли ці люди працюють і нормально заробляють на життя, а витрати за їхнє перебування несе держава. Звідси така ідея,

– каже представник уряду.

Відтак, у Польщі планують підвищити вартість проживання на благо місцевої влади, витрати якої постійно зростають. Разом з тим, на думку експертів, держава не повинна покривати ці витрати на усі 100%, а лише частково.

Однак таке здорожчення не повинно повпливати на становище людей похилого віку, осіб з інвалідністю та матерів-одиначок з трьома дітьми і більше.

Чи запровадження часткової компенсації витрат українців є хорошим рішенням?

Професор Мацей Дущик із Центру досліджень міграції Варшавського університету схвалив такі зміни до системи допомоги українським біженцям.

З одного боку, становище поляків має бути вирівняне зі становищем українцями, а з іншого – вони не повинні стати залежними від державної допомоги. Якщо ми цього не зробимо, ми отримаємо безпорадність серед біженців і політичну експлуатацію цієї теми правими групами, які скажуть, що поляки не мають можливостей, а українці живуть безкоштовно в тризірковому готелі. Простіше кажучи: поляк, який втратив житло, не може мати гіршого становища, ніж українець у тій самій ситуації,

– говорить Мацей Дущик.