Про це заявила засновниця місцевої мовної школи Vitas School Вікторія В'язова. Вона сподівається, що осередок розпочне діяльність вже у 2022 році, проте все залежить від рішення міністерства.

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Детальніше про ініціативу

Вікторія В'язова розповіла, що її команда зараз працює над отриманням ліцензії на проведення сертифікаційних екзаменів з польської мови на рівні В1 у приміщенні школи Vitas School.

Для цього треба, щоб троє викладачів з досвідом роботи не менше 3-х років пройшли навчання й підтвердили свою кваліфікацію як екзаменаторів цього екзамену. Таких ми вже маємо,

– зауважила Вікторія.

Відповідну заяву ініціатори подали. Тепер міністерство має погодити доцільність створення ще одного осередку для проведення сертифікаційних екзаменів з польської мови для іноземців. Та зважаючи на те, що кількість охочих скласти іспит з кожним роком зростає, а чинні осередки не завжди спроможні витримати потоки охочих, питання відкриття ще однієї точки в Гданську є актуальним.

Нагадуємо, що станом на сьогодні підтвердити знання польської мови та отримати відповідний сертифікат можна у двох місцях – Akademia Języka Polskiego та Uniwersytet Gdański.