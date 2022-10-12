Так, заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Мацей Вонсик заявив, що бомбосховища перевірятимуть пожежні команди. Йдеться про укриття, які здатні захистити від наслідків ядерного удару.

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Важливо додати, що експерти вважають можливий ядерний удар малоймовірним, а погрози Путіна є актом відчаю. Але у будь-якому випадку влада Польщі хоче підготувати країну до найгіршого сценарію. Тож інвентаризація стану укриттів – це акція, пов’язана з основами цивільного захисту.

Бомбосховища в Польщі: де ховатися у випадку ядерної загрози

Мало хто знає, що в Польщі є багато ядерних укриттів. Однак переважна більшість із них занепала. Варшав'яни, мабуть, розраховують на метро, ​​але від нього буде мало користі. У випадку ядерного удару радіоактивні опади можуть проникнути на підземні станції, позаяк вони не герметично закриті.

З усім тим, за словами Вонсика, по усій Польщі налічується 62 тисячі ядерних укриттів. Наразі пожежники перевіряють їхній стан, чи належним чином вони оснащені та чи придатні до використання. Якщо ні – буде вжито усіх заходів, аби адаптувати бомбосховища.

Чиновник також додав, що акція перевірки укриттів триватиме два місяці.