Так, замминистра внутренних дел и администрации Мацей Вонсик заявил, что бомбоубежища будут проверять пожарные команды. Речь идет об укрытиях, способных защитить от последствий ядерного удара.

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Важно добавить, что эксперты считают возможный ядерный удар маловероятным, а угрозы Путина – акт отчаяния. Но в любом случае власти Польши хотят подготовить страну к худшему сценарию. Так что инвентаризация состояния укрытий – это акция, связанная с основами гражданской защиты.

Бомбоубежища в Польше: где прятаться в случае ядерной угрозы

Мало кто знает, что в Польше много ядерных укрытий. Однако подавляющее большинство из них пришло в упадок. Варшавяне, видимо, рассчитывают на метро, ​​но от него будет мало толку. В случае ядерного удара радиоактивные осадки могут проникнуть на подземные станции, так как они не герметично закрыты.

Со всем тем, по словам Вонсика, по всей Польше насчитывается 62 тысячи ядерных укрытий. Пожарные проверяют их состояние, должным образом ли они оснащены и пригодны ли к использованию. Если нет – будут приняты все меры, чтобы адаптировать бомбоубежища.