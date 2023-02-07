У Польщі можна отримати штраф за нерозчищений від снігу тротуар: платитиме власник нерухомості

Питання прибирання снігу з тротуару щороку викликає багато непорозумінь і навіть суперечок серед жителів Польщі. Роз'яснюємо, хто та в яких випадках повинен стежити за належним станом хідників взимку, аби не платити штраф.

Багато власників приватних об’єктів в Польщі (не тільки компаній, а й звичайних одноквартирних чи напівквартирних будинків) не знають, що вони повинні прибирати від снігу тротуар, який прилягає до їхньої ділянки. Це прямо зазначено в Законі від 13 вересня 1996 року Про підтримання чистоти та порядку в гмінах.

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Правила очищення тротуарів від снігу в Польщі

Відтак, відповідно до Закону Про підтримання чистоти і порядку в гмінах, власники нерухомості повинні прибирати тротуар від бруду, снігу, льоду та інших забруднень. Йдеться про пішохідні доріжки, які розташовані уздовж їхнього об'єкта.

При цьому власник нерухомого майна не зобов'язаний очищати тротуар, на якому дозволено платне паркування або стоянка транспорту.

Крім цього, у положенні чітко зазначено, що якщо тротуар не межує безпосередньо з житловою ділянкою, власник не зобов’язаний очищати його від снігу. Так буває, наприклад, коли між об'єктом і тротуаром ще є газон – тоді цей обов’язок переходить до комуни.

Якщо пішохідна дорога розташована вздовж нежитлової ділянки, це не означає, що її не потрібно очищати від снігу. Така ситуація часто зустрічається, наприклад, в добре урбанізованих селах, де є дороги з твердим покриттям та тротуарами, але деякі ділянки призначені для будівництва або є сільськогосподарськими. У Законі йдеться про нерухоме майно, а відповідно до статті 46 ЦК нерухомим майном є земельна ділянка.

Штрафи за нерозчищений тротуар – це найменша проблема

Кодексом про дрібні правопорушення передбачений прямий штраф за забруднений чи засніжений тротуар у розмірі 1500 злотих або на власника майна накладається догана.

Більшою проблемою, ніж штраф, може бути, коли хтось послизнувся на тротуарі та отримав травму. Тоді за результатами цивільного позову суд може зобов’язати власника нерухомості виплатити такій особі компенсацію. А це може бути кругленька сума.