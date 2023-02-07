Многие владельцы частных объектов в Польше (не только компаний, но и обычных одноквартирных или полуквартирных домов) не знают, что они должны убирать от снега прилегающий к их участку тротуар. Это прямо указано в Законе от 13 сентября 1996 года О поддержании чистоты и порядка в гминах.

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Правила очистки тротуаров от снега в Польше

Следовательно, согласно Закону О поддержании чистоты и порядка в гминах, владельцы недвижимости должны убирать тротуар от грязи, снега, льда и других загрязнений. Речь идет о пешеходных дорожках, которые расположены вдоль их объекта.

При этом владелец недвижимого имущества не обязан очищать тротуар, на котором разрешена платная парковка или стоянка транспорта.

Кроме этого, в положении четко отмечено, что если тротуар не граничит непосредственно с жилым участком, собственник не обязан очищать его от снега. Так бывает, например, когда между объектом и тротуаром еще есть газон – тогда эта обязанность переходит в коммуну.

Если пешеходная дорога расположена вдоль нежилого участка, это не значит, что ее не нужно очищать от снега. Такая ситуация часто встречается, например, в хорошо урбанизированных селах, где есть дороги с твердым покрытием и тротуарами, но некоторые участки предназначены для строительства или сельскохозяйственными. В Законе речь идет о недвижимом имуществе, а в соответствии со статьей 46 ГК недвижимым имуществом является земельный участок.

Штрафы за нерасчищенный тротуар – это самая маленькая проблема

Кодексом о мелких правонарушениях предусмотрен прямой штраф за загрязненный или заснеженный тротуар в размере 1500 злотых или на собственника имущества налагается выговор.

Большей проблемой, чем штраф, может быть, когда кто-то поскользнулся на тротуаре и получил травму. Тогда по результатам гражданского иска суд может обязать владельца недвижимости выплатить такому лицу компенсацию. А это может быть круглая сумма.