У Польщі назвали найзатребуваніші професії у 2023 році: до списку потрапило 27 спеціальностей

9 січня 2023, 13:19
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Джерело:

Barometru Zawodów

Хоч і перелік дефіцитних професій у Польщі скоротився, у ньому все ще є багато спеціальностей, а брак кадрів впливає на якість освіти, охорони здоров'я та ускладнює ведення бізнесу компаніями. Йдеться про вакансії, на які роботодавцям важко знайти хороших спеціалістів.

Згідно з даними Barometru Zawodów, список найдефіцитніших професій у 2023 році скоротився з 30 позицій до 27. Серед переліку опинилися водії вантажівок, акушери, психологи, та багато інших спеціальностей.

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У Польщі найбільше шукають водіїв вантажівок та медсестер

Відтак, водії вантажівок залишаються найдефіцитнішою професійною групою в Польщі у 2023 році. Брак спеціалістів на ринку праці помітний практично по всій країні. Друга за дефіцитом професія – медсестри та акушерки. Їх бракує в поліклініках і лікарнях аж у 253 повітах.

Вже другий рік поспіль професійна група, яка терміново потребує нових працівників, – це психологи та психотерапевти. Це результат постпандемічної кризи психічного здоров’я поляків. Погіршує ситуацію війна в Україні та економічна криза. У 2023 році нестачу кадрів прогнозують аж у 260 повітах.

У Польщі шукають водії вантажівок / Фото pexels

Список найзатребуваніших професій у Польщі 2023

  • Будівельники
  • Покрівельники
  • Електрики та електромеханіки
  • Фізіотерапевти та масажисти
  • Водії автобусів
  • Водії вантажних автомобілів та тягачів
  • Кухарі
  • Лікарі
  • Складські працівники
  • Автомеханіки
  • Слюсарі
  • Муляри та штукатури
  • Вчителі практичного професійного навчання
  • Вчителі загальноосвітніх предметів
  • Вчителі професійно-технічних предметів
  • Педагоги спеціальних шкіл та інтеграційних класів
  • Оператори та механіки землерийної техніки
  • Оператори розкрійних верстатів
  • Працівники, які доглядають за людьми похилого віку чи особами з інвалідністю
  • Медсестри та акушерки
  • Працівники бухгалтерії
  • Працівники оздоблювальних робіт на будівництві
  • Психологи та психотерапевти
  • Незалежні бухгалтери
  • Зварювальники

Разом з тим, зі списку найзатребуваніших працівників цього року зникли пекарі, працівники деревообробки та теслі.

Автор: Назарій Сорока