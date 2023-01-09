Згідно з даними Barometru Zawodów, список найдефіцитніших професій у 2023 році скоротився з 30 позицій до 27. Серед переліку опинилися водії вантажівок, акушери, психологи, та багато інших спеціальностей.
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У Польщі найбільше шукають водіїв вантажівок та медсестер
Відтак, водії вантажівок залишаються найдефіцитнішою професійною групою в Польщі у 2023 році. Брак спеціалістів на ринку праці помітний практично по всій країні. Друга за дефіцитом професія – медсестри та акушерки. Їх бракує в поліклініках і лікарнях аж у 253 повітах.
Вже другий рік поспіль професійна група, яка терміново потребує нових працівників, – це психологи та психотерапевти. Це результат постпандемічної кризи психічного здоров’я поляків. Погіршує ситуацію війна в Україні та економічна криза. У 2023 році нестачу кадрів прогнозують аж у 260 повітах.
У Польщі шукають водії вантажівок / Фото pexels
Список найзатребуваніших професій у Польщі 2023
- Будівельники
- Покрівельники
- Електрики та електромеханіки
- Фізіотерапевти та масажисти
- Водії автобусів
- Водії вантажних автомобілів та тягачів
- Кухарі
- Лікарі
- Складські працівники
- Автомеханіки
- Слюсарі
- Муляри та штукатури
- Вчителі практичного професійного навчання
- Вчителі загальноосвітніх предметів
- Вчителі професійно-технічних предметів
- Педагоги спеціальних шкіл та інтеграційних класів
- Оператори та механіки землерийної техніки
- Оператори розкрійних верстатів
- Працівники, які доглядають за людьми похилого віку чи особами з інвалідністю
- Медсестри та акушерки
- Працівники бухгалтерії
- Працівники оздоблювальних робіт на будівництві
- Психологи та психотерапевти
- Незалежні бухгалтери
- Зварювальники
Разом з тим, зі списку найзатребуваніших працівників цього року зникли пекарі, працівники деревообробки та теслі.