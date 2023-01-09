Згідно з даними Barometru Zawodów, список найдефіцитніших професій у 2023 році скоротився з 30 позицій до 27. Серед переліку опинилися водії вантажівок, акушери, психологи, та багато інших спеціальностей.

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У Польщі найбільше шукають водіїв вантажівок та медсестер

Відтак, водії вантажівок залишаються найдефіцитнішою професійною групою в Польщі у 2023 році. Брак спеціалістів на ринку праці помітний практично по всій країні. Друга за дефіцитом професія – медсестри та акушерки. Їх бракує в поліклініках і лікарнях аж у 253 повітах.

Вже другий рік поспіль професійна група, яка терміново потребує нових працівників, – це психологи та психотерапевти. Це результат постпандемічної кризи психічного здоров’я поляків. Погіршує ситуацію війна в Україні та економічна криза. У 2023 році нестачу кадрів прогнозують аж у 260 повітах.

У Польщі шукають водії вантажівок / Фото pexels

Список найзатребуваніших професій у Польщі 2023

Будівельники

Покрівельники

Електрики та електромеханіки

Фізіотерапевти та масажисти

Водії автобусів

Водії вантажних автомобілів та тягачів

Кухарі

Лікарі

Складські працівники

Автомеханіки

Слюсарі

Муляри та штукатури

Вчителі практичного професійного навчання

Вчителі загальноосвітніх предметів

Вчителі професійно-технічних предметів

Педагоги спеціальних шкіл та інтеграційних класів

Оператори та механіки землерийної техніки

Оператори розкрійних верстатів

Працівники, які доглядають за людьми похилого віку чи особами з інвалідністю

Медсестри та акушерки

Працівники бухгалтерії

Працівники оздоблювальних робіт на будівництві

Психологи та психотерапевти

Незалежні бухгалтери

Зварювальники

Разом з тим, зі списку найзатребуваніших працівників цього року зникли пекарі, працівники деревообробки та теслі.