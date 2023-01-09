Согласно данным Barometru Zawodów, список самых дефицитных профессий в 2023 году сократился с 30 позиций до 27. Среди перечня оказались водители грузовиков, акушеры, психологи и многие другие специальности.

Читайте также Зимние каникулы: когда будут отдыхать школьники в Польше

В Польше больше всего ищут водителей грузовиков и медсестер

Следовательно, водители грузовиков остаются самой дефицитной группой в Польше в 2023 году. Нехватка специалистов на рынке труда заметна практически по всей стране. Вторая по дефициту профессия – медсестры и акушерки. Их не хватает в поликлиниках и больницах в 253 уездах.

Уже второй год подряд группа, которая срочно нуждается в новых работниках, – это психологи и психотерапевты. Это результат постпандемического кризиса психического здоровья поляков. Усугубляет ситуацию война в Украине и экономический кризис. В 2023 году нехватку кадров прогнозируют в 260 уездах.

В Польше ищут водителей грузовиков В Польше ищут водителей грузовиков / Фото pexels

Список самых востребованных профессий в Польше 2023

  • Строители
  • Кровельщики
  • Электрики и электромеханики
  • Физиотерапевты и массажисты
  • Водители автобусов
  • Водители грузовых автомобилей и тягачей
  • Повара
  • Врачи
  • Складские работники
  • Автомеханики
  • Слесари
  • Каменщики и штукатуры
  • Учителя практического профессионального обучения
  • Учителя общеобразовательных предметов
  • Учителя профессионально-технических предметов
  • Педагоги специальных школ и интеграционных классов
  • Операторы и механики землеройной техники
  • Операторы раскройных станков
  • Работники, которые ухаживают за пожилыми людьми или лицами с инвалидностью
  • Медсестры и акушерки
  • Работники бухгалтерии
  • Работники отделочных работ на строительстве
  • Психологи и психотерапевты
  • Независимые бухгалтеры
  • Сварщики

Вместе с тем из списка самых востребованных работников в этом году исчезли пекари, работники деревообработки и плотники.