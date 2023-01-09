Согласно данным Barometru Zawodów, список самых дефицитных профессий в 2023 году сократился с 30 позиций до 27. Среди перечня оказались водители грузовиков, акушеры, психологи и многие другие специальности.

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В Польше больше всего ищут водителей грузовиков и медсестер

Следовательно, водители грузовиков остаются самой дефицитной группой в Польше в 2023 году. Нехватка специалистов на рынке труда заметна практически по всей стране. Вторая по дефициту профессия – медсестры и акушерки. Их не хватает в поликлиниках и больницах в 253 уездах.

Уже второй год подряд группа, которая срочно нуждается в новых работниках, – это психологи и психотерапевты. Это результат постпандемического кризиса психического здоровья поляков. Усугубляет ситуацию война в Украине и экономический кризис. В 2023 году нехватку кадров прогнозируют в 260 уездах.

В Польше ищут водителей грузовиков / Фото pexels

Список самых востребованных профессий в Польше 2023

Строители

Кровельщики

Электрики и электромеханики

Физиотерапевты и массажисты

Водители автобусов

Водители грузовых автомобилей и тягачей

Повара

Врачи

Складские работники

Автомеханики

Слесари

Каменщики и штукатуры

Учителя практического профессионального обучения

Учителя общеобразовательных предметов

Учителя профессионально-технических предметов

Педагоги специальных школ и интеграционных классов

Операторы и механики землеройной техники

Операторы раскройных станков

Работники, которые ухаживают за пожилыми людьми или лицами с инвалидностью

Медсестры и акушерки

Работники бухгалтерии

Работники отделочных работ на строительстве

Психологи и психотерапевты

Независимые бухгалтеры

Сварщики

Вместе с тем из списка самых востребованных работников в этом году исчезли пекари, работники деревообработки и плотники.