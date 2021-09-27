Про це заявив міністр здоров'я Польщі Адам Недзельський. Він додав, проєкт рішення Ради міністрів, що передбачає продовження попередніх обмежень, на жовтень вже підготовлений.

Актуально Польща відкрита для українців: як із цієї країни надсилати гроші рідним із вигодою для себе

Детальніше про коронавірус у Польщі

У понеділок, 27 вересня, у країні повідомили про 421 новий підтверджений добовий випадок зараження коронавірусом. При цьому нових смертельних випадків не зафіксували. Для порівняння, місяць тому, 27 серпня, Міністерство здоров'я інформувало про 258 нових випадків та про смерть однієї особи від COVID-19.

За такої кількості заражень, повідомив Адам Недзельський, не передбачено змін в карантинних обмеженнях.

Маємо менше заражень, ніж рік тому, маємо менше госпіталізацій – і це дає нам надію,

– висловився міністр.

Адам Недзельський також зазначив, що у Польщі ситуація більш стабільна, ніж в інших країнах Європи. Однак, зауважив міністр, у Польщі є тенденція до зростання, тоді як країни Західної Європи мають вже позаду так званий апогей четвертої хвилі.

Поки що Польща не готується до кардинальних змін, бо сподівається на ефективність вакцинації. У країні отримали дві дози вакцини проти коронавірусу вже понад 19 мільйонів 375 тисяч осіб. А число зроблених щеплень складає 37 мільйонів 143 тисячі.