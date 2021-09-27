Об этом заявил министр здоровья Польши Адам Недзельский. Он добавил, что проект решения Совета министров, предусматривающий продолжение предыдущих ограничений, на октябрь уже подготовлен.

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В понедельник, 27 сентября, в стране сообщили о 421 новом подтвержденном суточном случае заражения коронавирусом . При этом новых смертельных случаев не зафиксировали. Для сравнения, месяц назад, 27 августа, Министерство здоровья информировало о 258 новых случаев и о смерти одного человека от COVID-19.

При таком количестве заражений, сообщил Адам Недзельский, не предусмотрено изменений в карантинных ограничениях.

Есть меньше заражений, чем год назад, имеем меньше госпитализаций – и это дает нам надежду,

– высказался министр.

Адам Недзельский также отметил, что в Польше ситуация более стабильна, чем в других странах Европы. Однако, отметил министр, в Польше есть тенденция к росту, тогда как в странах Западной Европы уже позади так называемый апогей четвертой волны.