У Польщі можуть запровадити ще одне державне свято

Ініціаторами створення ще одного свята і додаткового державного вихідного дня стали Великопольські установи та асоціації. Вони займаються розвитком освіти та популяризацією історії в Польщі.

Новий вихідний день має слугувати нагадуванням про Великопольське повстання. Автори ідеї передали інформацію президенту Польщі у понеділок, 6 вересня. Анджей Дуда відреагував на проєкт позитивно.

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Що відповів Анджей Дуда

Президент Польщі підкреслив, що для нього велика честь подати разом з організаторами заяву про встановлення цього свята.

Він додав, що Великопольське повстання є напрочуд масштабною і важливою, хоч і дещо призабутою, подією. Воно дозволило країні приєднатися до тих земель, на яких народилася польська держава. Без Великопольщі не було б республіки, наголосив президент.

Анджей Дуда пообіцяв докласти зусиль, або відповідний законопроєкт якомога швидше потрапив на розгляд до Маршала Сейму Ельжбети Вітек.

Отже, є ймовірність, що вже у цьому році 27 грудня жителі Польщі матимуть ще один привід для святкування та відпочинку.

Нагадуємо, що Великопольське повстання почалося 27 грудня 1918 року. Це збройне повстання поляків у провінції Позен проти Німеччини. Воно закінчилося перемогою Польщі та підписанням перемир'я 16 лютого 1919 року в місті Трір.