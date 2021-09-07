Новый выходной день должен служить напоминанием о Великопольском восстание. Авторы идеи передали информацию президенту Польши в понедельник, 6 сентября. Анджей Дуда отреагировал на проект положительно.

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Что ответил Анджей Дуда

Президент Польши подчеркнул, что для него большая честь подать вместе с организаторами заявление об установлении этого праздника.

Он добавил, что Великопольское восстание является масштабным и важн ы м, хотя и несколько подзабыт ым , событием. Оно позволило стране присоединиться к тем землям, на которых родилось польское государство. Без Великопольши не было бы республики, подчеркнул президент.

Дуда пообещал сделать все, чтоб соответствующий законопроект как можно скорее попал на рассмотрение к Маршалу Сейма Эльжбете Витек.

Так что есть вероятность, что уже в этом году 27 декабря у жителей Польши будет еще один повод для празднования и отдыха.