У Польщі міняють правила безкоштовного проїзду для українців: коли почнуть діяти нові умови
1 квітня 2022 , 18:18Читать новость на русском
Джерело:Polskie Radio
Українські біженці, які опинилися у Польщі можуть безкоштовно користуватися послугами перевізника PKP Intercity. Однак відсьогодні, 1 квітня, компанія дещо міняє умови.
Так, у PKP Intercity повідомили, що правила, за якими громадяни України отримували безкоштовні квитки на потяг, змінилися. Але, як і раніше, безкоштовний проїзд поширюватиметься на 2-й клас поїздів економкласу (TLK та IC) по всій Польщі. А розраховувати на це можуть українці, які прибули до країни після 24 лютого.
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Нові умови безоплатного пересування Польщею для українців
- з 1 по 30 квітня вільним проїздом у поїздах PKP Intercity зможуть скористатися діти та підлітки до 18 років;
- жінки;
- чоловіки старше 60 років;
- чоловіки 18-60 років, які мають інвалідність.
- українцям, які прямують до Німеччини, Чехії, Словаччини, Австрії або Угорщини, видаватиметься безкоштовний додатковий квиток до останньої станції в Польщі. Подальша подорож відбуватиметься відповідно до правил інших залізниць.
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