Так, у PKP Intercity повідомили, що правила, за якими громадяни України отримували безкоштовні квитки на потяг, змінилися. Але, як і раніше, безкоштовний проїзд поширюватиметься на 2-й клас поїздів економкласу (TLK та IC) по всій Польщі. А розраховувати на це можуть українці, які прибули до країни після 24 лютого.

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Нові умови безоплатного пересування Польщею для українців

з 1 по 30 квітня вільним проїздом у поїздах PKP Intercity зможуть скористатися діти та підлітки до 18 років;

жінки;

чоловіки старше 60 років;

чоловіки 18-60 років, які мають інвалідність.

українцям, які прямують до Німеччини, Чехії, Словаччини, Австрії або Угорщини, видаватиметься безкоштовний додатковий квиток до останньої станції в Польщі. Подальша подорож відбуватиметься відповідно до правил інших залізниць.

Зверніть увагу! Аби мати зможу скористатися послугами перевізника PKP Intercity, потрібно пред'явити документ, який засвідчує особу.

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