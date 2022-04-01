Так, в PKP Intercity сообщили, что правила, согласно которым граждане Украины получали бесплатные билеты на поезд, изменились. Но по-прежнему бесплатный проезд будет распространяться на 2-й класс поездов экономкласса (TLK и IC) по всей Польше. А рассчитывать на это могут украинцы, прибывшие в страну после 24 февраля.

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Новые условия бесплатного передвижения Польшей для украинцев

с 1 по 30 апреля свободным проездом в поездах PKP Intercity могут воспользоваться дети и подростки до 18 лет;

женщины;

мужчины старше 60 лет;

мужчины 18-60 лет, обладающие инвалидностью.

украинцам, направляющимся в Германию, Чехию, Словакию, Австрию или Венгрию, будут выдавать бесплатный дополнительный билет до последней станции в Польше. Дальнейшее путешествие будет совершаться в соответствии с правилами других железных дорог.

Обратите внимание! Чтобы иметь возможность воспользоваться услугами перевозчика PKP Intercity, нужно предъявить документ, удостоверяющий личность.