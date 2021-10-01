У Польщі мають намір збільшити соціальну допомогу для пенсіонерів

Програму "Пенсіонер Плюс" у республіці планують розширити. Такою новиною літніх людей порадували з нагоди Дня пенсіонерів Польщі.

Про це повідомив прем'єр-міністр держави Матеуш Моравецький. Свої наміри він оголосив під час пресконференції з нагоди Дня пенсіонерів Польщі.

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Ми спільно з міністрами сім'ї, праці та соціальної політики дійшли висновку, що необхідно розширювати програму "Пенсіонер Плюс", щоб створювати для літніх людей якомога кращі умови життя. На ці цілі ми виділимо кошти, отримані нами завдяки ущільненню податкової системи,

– анонсував Матеуш Моравецький.

Польський прем'єр-міністр принагідно нагадав, що передбачає програма "Пенсіонер Плюс". Йдеться про фінансову підтримку місцевих органів самоврядування в рамках створення центрів підтримки і догляду за літніми людьми.

Політик зауважив, що в межах вищезгаданої програми органи місцевого самоврядування можуть претендувати на фінансову допомогу в розмірі до 80% від загальної вартості створення або підтримки функціонування спеціальних центрів для людей похилого віку. Та додав, що у країні повинні збільшити цей показник.

Коли конкретно у Польщі розширять можливості програми "Пенсіонер Плюс" прем'єр-міністр республіки не уточнив.