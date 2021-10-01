Об этом сообщил премьер-министр государства Матеуш Моравецкий. Свои намерения он объявил во время пресс-конференции по случаю Дня пенсионеров Польши.

Актуально Польша открыта для украинцев: как из этой страны отправлять деньги родным с выгодой для себя

Подробнее об увеличении соцпомощи польским пенсионерам

Мы совместно с министрами семьи, труда и социальной политики пришли к выводу, что необходимо расширять программу "Пенсионер Плюс", чтобы создавать для пожилых людей как можно лучшие условия жизни. На эти цели мы выделим средства, полученные нами за счет уплотнения налоговой системы,

– анонсировал Матеуш Моравецкий.

Польский премьер-министр попутно напомнил, что предусматривает программа "Пенсионер Плюс". Речь идет о финансовой поддержке местных органов самоуправления в рамках создания центров поддержки и ухода за пожилыми людьми.

Политик отметил, что в рамках вышеупомянутой программы органы местного самоуправления могут претендовать на финансовую помощь в размере до 80% от общей стоимости создания или поддержания функционирования специальных центров для пожилых людей. И добавил, что в стране должны увеличить этот показатель.