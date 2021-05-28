У Польщі хочуть ввести податок на електроніку: зміни можуть повпливати на ціну

Міністерство культури Польщі представило проєкт Закону про права професійних артистів (Ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego). Влада намагається збільшити розмір пенсій для діячів мистецтва і реалізувати цю мету планують за допомогою податків від споживачів.

Згідно з законопроєктом, додатковим податком будуть обкладатися більшість електронних пристроїв. Це означає, що ціни на них у Польщі суттєво зростуть.

​Корисна інформація Надіслати гроші з Європи в Україну за 60 секунд – це реально: покрокова інструкція

Про законопроєкт

Зміни планують розпочати у 2022 році. Щоб записати зразки мистецтва на електронний носій, невдовзі потрібно буде спершу внести плату за репрографію. Закладена вартість буде спрямована на медичне та пенсійне забезпечення діячів культури.

Згідно з проєктом закону, новий податок може бути введений на всі електронні пристрої, що володіють USB-портом, а це:

аудіо- та відеоплеєри

телевізори

телевізійні приставки

ноутбуки

планшети

стаціонарні комп'ютери

пристрої для читання електронних книг

носії інформації, зокрема флеш-накопичувачі та SD-карти.

Ймовірно, що вартість цих пристроїв зросте.

У початковій версії проєкту були зазначені ще й смартфони, але згодом автори вилучили їх з переліку.

Тим, хто критикує нововведення, ініціатори нагадують, що подібний податок існує вже в близько 20 країнах світу.