Согласно законопроекту, дополнительным налогом будут облагаться большинство электронных устройств. Это означает, что цены на них в Польше существенно возрастут.

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Об законопроекте

Изменения планируют начать в 2022 году . Чтобы записать образцы искусства на электронный носитель, вскоре нужно будет сначала внести плату за репрографию . Заложена стоимость будет направлена на медицинское и пенсионное обеспечение деятелей культуры .

Согласно проекту закона, новый налог может быть введен на все электронные устройства, обладающие USB-портом , а это:

аудио- и видеоплейеры

телевизоры

телевизионные приставки

ноутбуки,

планшеты,

стационарные компьютеры,

устройства для чтения электронных книг

носители информации, в том числе флэш-накопители и SD-карты.

Вероятно, что стоимость этих устройств возрастет.

В начальной версии проекту были отмечены еще и смартфоны, но впоследствии авторы изъяли их из списка.