У Польщі хочуть спростити процедуру працевлаштування українців: що зміниться

Уряд Польщі планує вжити низку заходів, які допоможуть спростити доступ іноземців до місцевого ринку праці. Зміни стосуватимуться зокрема й українських трудових мігрантів.

Про це повідомила заступниця міністра розвитку, праці та технологій Польщі Івонна Міхалек. Вона зазначила, що польські роботодавці дуже позитивно оцінюють найманих робітників з України та Білорусі.

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При цьому, мовиться не лише про такі традиційно популярні галузі, як будівництво чи торгівля. За словами заступниці, іноземців чекають і на інших підприємствах, зокрема там, де виникла значна потреба у робочій силі.

Ми прагнемо, щоб іноземці могли легко приїхати до Польщі, розпочати легальну роботу тут, особливо за спеціальностями, де бракує робочих рук, і де наші співвітчизники (поляки – ред. 24 канал) працюють неохоче,

– заявила Міхалек.

Спрощення процедури працевлаштування іноземців передбачено у нещодавно прийнятому Національному плані відновлення Польщі, який запроваджено у зв'язку з пандемією COVID-19.

Зокрема планується підвищити роль регіональних управлінь праці у процесі видачі дозволів на роботу іноземцям, скоротити час, необхідний для обробки та видачі таких документів, а також прибрати зайві формальності.

Окрім цього, передбачено процес видачі дозволів в електронному режимі, тобто не потрібно буде пересилати документи чи виготовляти додаткові візи для в'їзду і оформлення на території Польщі.

За різними оцінками, у Польщі сьогодні працюють