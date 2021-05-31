Об этом сообщила заместитель министра развития, труда и технологий Польши Ивонна Михалек. Она отметила, что польские работодатели очень положительно оценивают наемных рабочих из Украины и Беларуси.

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При этом, говорится не только о таких традиционно популярных отраслях, как строительство или торговля. По словам заместителя, иностранцев ждут и на других предприятиях, в частности там, где возникла значительная потребность в рабочей силе.

Мы хотим, чтобы иностранцы могли легко приехать в Польшу, начать легальную работу здесь, особенно по специальностям, где не хватает рабочих рук, и где наши соотечественники (поляки – ред. 24 канал) работают неохотно,

– заявила Михалек.

Упрощение процедуры трудоустройства иностранцев предусмотрено в недавно принятом Национальном плане восстановления Польши, который введен в связи с пандемией COVID-19.

В частности, планируется повысить роль региональных управлений труда в процессе выдачи разрешений на работу иностранцам, сократить время, необходимое для обработки и выдачи таких документов, а также убрать лишние формальности.

Кроме этого, предусмотрено процесс выдачи разрешений в электронном режиме, то есть не нужно будет пересылать документы или подаваться на дополнительные визы для въезда и оформления на территории Польши.

Интересно! По разным оценкам, в Польше сегодня работают от 1 до 1,5 миллиона граждан Украины.