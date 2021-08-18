Наразі дозволи на володіння вогнепальною зброєю видає національна поліція. Отримати їх звичайному мешканцю республіки з метою самозахисту – неабияк складно.

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Нова правка до законопроєкту

Нова правка до законопроєкту змінює процедуру отримання дозволів, зокрема їх видаватиме цивільна влада – воєвода чи навіть місцевий староста населеного пункту.

Згідно з пропозицією, кожен мешканець Польщі, якому виповнилось 18 років, не був раніше засуджений, має дозвіл на постійне проживання у республіці та не має психічних проблем зі здоров'ям, зможе отримати ліцензію на володіння та зберігання вогнепальної зброї за спрощеною процедурою.

Пропозиція вже внесена до проєкту закону, який перебуває на розгляді Парламентської групи з питань культури володіння зброєю. Якщо правку приймуть, остаточне рішення щодо впровадження змін ухвалюватиме уряд Польщі шляхом голосування.