Сейчас разрешения на владение огнестрельным оружием выдает национальная полиция. Получить их обычному жителю республики в целях самозащиты – изрядно сложно.

Читайте также Быть мамой сложнее, чем дальнобойщицей, – украинка о своем успехе в Польше

Новая правка в законопроекте

Новая правка в законопроекте меняет процедуру получения разрешений, в частности их сможет выдавать гражданская власть – воевода или даже местный староста населенного пункта.

Согласно предложению, каждый житель Польши, которому исполнилось 18 лет, не был ранее судим, имеет разрешение на постоянное проживание в республике и не имеет психических проблем со здоровьем, сможет получить лицензию на владение и хранение огнестрельного оружия по упрощенной процедуре.

Предложение уже внесено в проект закона, который находится на рассмотрении Парламентской группы по вопросам культуры владения оружием. Если правку примут, окончательное решение по внедрению изменений будет принимать правительство Польши путем голосования.