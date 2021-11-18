У Польщі хочуть дозволити роботодавцям перевіряти наявність щеплень у працівників

Правляча партія подала законопроєкт, що надає право роботодавцям запитувати у працівників про вакцинацію від COVID-19. Інформацію вже прокоментував міністр здоров'я Адам Недзельський.

Проєкт поданий групою депутатів від партії "Право і Справедливість". Про це повідомив депутат Чеслав Гоц.

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Детальніше про ініціативу

Міністр охорони здоров'я Адам Недзельський повідомив про початок роботи над втіленням ідеї проєкту. Якщо законопроєкт погодять, то роботодавці зможуть офіційно просити персонал пред'явити довідки про щеплення. Якщо працівник не буде вакцинованим від коронавірусу, керівник буде мати право прийняти рішення щодо цього працівника на свій розсуд. Так, невакциновану людину можуть перевести у відділ, де вона не буде контактувати з клієнтами, або наполягатимуть на тому, щоб працівник працював дистанційно.

Крім того, компанії, де весь колектив буде вакцинованим від COVID-19, отримають певні соціальні переваги, а саме на них не будуть поширюватися карантинні обмеження.

До слова, в Польщі пройшли повну вакцинацію 53,2% населення. Всього введено 40,1 мільйона доз вакцин.