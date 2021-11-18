Проект представлен группой депутатов от партии "Право и Справедливость" . Об этом сообщил депутат Чеслав Гоц .

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Министр здравоохранения Адам Недзельский сообщил о начале работы по воплощению идеи проекта. Если законопроект согласуют, то работодатели смогут официально просить персонал предъявить справки о прививках. Если работник не будет вакцинирован от коронавируса, руководитель будет иметь право принять решение по этому работнику по своему усмотрению. Так, невакцинированный человек может быть переведен в отдел, где он не будет контактировать с клиентами, или работодатель сможет настаивать на том, чтобы человек работал дистанционно.

Кроме того, компании, где весь коллектив будет вакцинирован от COVID-19, получат определенные социальные преимущества, а именно на них не будут распространяться карантинные ограничения.