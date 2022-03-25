В Польщі фірми просять уряд спростити легалізацію білорусам на тих же умовах, що українцям

Спілки підприємців Польщі пропонують спростити умови легалізації для білорусів, які перетинають польський кордон під час російсько-української війни. Усе через брак робочих чоловічих рук.

Зараз до Польщі прибувають переважно жінки та діти. Натомість багато чоловіків повернулися в рідні краї, щоб чинити опір ворогу. Тому у Польщі утворилася критична нестача працівників, які могли б виконувати важку фізичну роботу. Вакансії хочуть пропонувати білорусам, які планують втечу від режиму Лукашенка.

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Детальніше про пропозицію польських підприємців

Лише за останні тижні близько 100 000 чоловіків повернулися до своєї країни, щоб захищати її від агресора, констатують бізнесмени в Польщі. В результаті відтоку працівників, важливі галузі польської економіки зіткнулися з серйозною проблемою нестачі робочої сили.

Відтак, з ідеєю пришвидшення процесу легалізації білорусів на території Польщі та спрощення процедури їх працевлаштування одразу по перетину кордону звернулися до уряду одразу кілька спілок польських підприємців, серед яких:

Business Centre Club (BCC);

Федерація польських підприємців (FPP);

Конфедерація Lewiatan;

ZPP;

Працедавці РП;

Асоціація польських ремесел.

Через безпрецедентний наплив біженців, які тікають від війни, до Польщі уряд підготував спеціальний акт, який передбачає особливі умови для легалізації перебування українців та отримання права на роботу. В результаті, сотні тисяч людей, які перетинають кордон, можуть негайно шукати роботу легально, отримуючи таким чином фінансову незалежність від будь-якої державної допомоги, – йдеться у зверненні підприємців.

Польські бізнесмени попросили звернути увагу на те, що значна кількість білорусів хоче втекти з країни через побоювання подальших репресій та масового призову на військову службу.

"Ми звертаємося до уряду з проханням додати – як частину поправок до спеціального закону – можливість швидкої легалізації перебування та працевлаштування також для білорусів на тих самих умовах, що й для українців. Таким чином ми також зможемо підтримати потреби польської економіки та атакувати режим Лукашенка", – зазначено у проханні.

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