Так, фінансову допомогу можуть отримати "енергетично бідні" домогосподарства. Що це означає – розбираємося далі.

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Наразі законопроєкт лише на стадії розробки. Але його ініціатори вже заявили, що він допоможе кожній 5 польській родині. Він набуде чинності після розгляду урядом та парламентом.

Планується, що рахунки на електроенергію, видані постачальниками протягом 6 місяців, мають бути субсидовані на 50%. Це означає, що за рік допомога може скласти 324 – 876 злотих.

Хто може розраховувати на допомогу

Розраховувати на гроші можуть споживачі, чий дохід не перевищує 1 563 злотих в одноособовому домогосподарстві та 1 115 на людину у багатодітній сім'ї.

Як українцям отримати субсидію у Польщі

У Польщі також існує допомога громадянам від держави на кшталт українських субсидій. Щоправда, за кордоном виплати мають іншу назву – Dodatek mieszkaniow, тобто доплата на житло.

Право на отримання доплати на житло у Польщі визначають 3 критерії:

рівень доходів;

площа помешкання;

право на володіння чи користування житлом (Tytuł prawny).

Аби отримати доплату на житло, потрібно подати заяву в адміністрації міста та докласти до неї декларацію про доходи.

За основний показник беруть мінімальну пенсію у поточному році та вираховують відсоток. Для дорослої людини – це 175%, а для сім'ї – 125% на кожну особу. Звучить важко, але спробуймо порахувати. У 2021 році мінімальна пенсія у Польщі складає 1 250 злотих. Для отримання субсидії доходи 1 дорослої людини не мають перевищувати 2 187 злотих.

Зверніть увагу! Загалом на субсидії у 2022 році буде виділено 1,5 мільярда злотих. Якщо у вас немає карти сталого побиту або карти довготермінового резидента ЄС, й члени вашої родини не мають та не очікують статусу біженця, то, на жаль, доплата на житло вам не світить.