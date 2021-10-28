Так, финансовую помощь могут получить "энергетически бедные" домохозяйства. Что это значит – разбираемся дальше.
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Сейчас законопроект лишь на стадии разработки. Но его инициаторы уже заявили, что он поможет каждой 5 польской семье. Он вступит в силу после рассмотрения правительством и парламентом.
Планируется, что счета на электроэнергию, выданные поставщиками в течение 6 месяцев, должны быть субсидированные на 50%. Это означает, что за год помощь может составить 324 – 876 злотых.
Кто может рассчитывать на помощь
Рассчитывать на деньги могут потребители, чей доход не превышает 1 563 злотых в единоличном домохозяйстве и 1115 на человека в многодетной семье.
Как украинцам получить субсидию в Польше
В Польше также существует помощь гражданам от государства вроде украинских субсидий. Правда, за границей выплаты имеют другое название – Dodatek mieszkaniow, то есть доплата на жилье.
Право на получение доплаты на жилье в Польше определяют 3 критерия:
- уровень доходов;
- площадь помещения;
- право на владение или пользование жильем (Tytuł prawny).
Чтобы получить доплату на жилье, нужно подать заявление в администрации города и приложить к ней декларацию о доходах.
За основной показатель берут минимальную пенсию в текущем году и высчитывают процент. Для взрослого человека – это 175%, а для семьи – 125% на каждого человека. Звучит сложно, но попробуем посчитать. В 2021 году минимальная пенсия в Польше составляет 1250 злотых. Для получения субсидии доходы 1 взрослого человека не должны превышать 2187 злотых.