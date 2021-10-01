У Польщі будують все більше екодуків: навіщо вони потрібні та коли з'являться в Україні

Поляки вже не перший рік дбають про збереження тваринного світу, будуючи сотні екодуків по всій країні. Це новомодне слово означає міст для тварин, замаскований під природне середовище. Він перетинає жваву трасу або залізницю, створюючи безпечні умови для диких тварин.

Насправді екодуки є доволі поширеними у різних частинках Європи. Перші переходи для тварин там почали будувати ще у 50 роках. Сталося це у Франції.

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Позитивний досвід французів швидко перейняли сусіди, тож мости для тварин почали зводити у всій Європі, зокрема в:

Нідерландах,

Швейцарії,

Німеччині.

А до 70-х років екодуки набули поширення в США, Канаді, Японії та Китаї. Як пише видання Inzynieria, у Польщі перші переходи для тварин з'явилися у 1996 році. Відтоді до 2016 року збудували 2577 переправ. І ця кількість продовжує рости.

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Для чого потрібні екодуки

Переправи або мости для тварин мають 2 очевидних і необхідних призначення:

Вони дають змогу фауні вільно мігрувати між двома частинами штучно розділеного людиною простору. Захищають автомобілістів від зіткнення з великими дикими тваринами.

Коли екодуки з'являться в Україні

На батьківщині захистом диких тварин опікується організація WWF-Україна. У межах міжнародного екологічного проєкту SaveGREEN експерти WWF-Україна планують збудувати перший перехід для тварин. Він має з'явитися до 2022 року у Закарпатській області.

В Україні поки немає жодного справжнього екопереходу чи екодуку, крім окремих тунелів для плазунів. Ми лише розпочинаємо свій шлях у цьому напрямку,

– пояснив координатор проєкту SaveGREEN в Україні Тарас Ямелинець.

У 2018 році уряд схвалив нову транспортну стратегію України на період до 2030 року у якій врахував пропозиції WWF-Україна щодо екологізації транспортної інфраструктури та необхідності врахування екологічних переходів для диких тварин у її плануванні.

Як розповів Ямелинець, проєкт будівництва екодуків в Україні співфінансується з фондів Європейського Союзу. Період реалізації з 1 липня 2020 до 31 грудня 2022.