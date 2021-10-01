В Польше строят все больше экодуков: зачем они нужны и когда появятся в Украине

Поляки уже не первый год заботятся о сохранении животного мира, строя сотни экодук по всей стране. Это новомодное слово означает мост для животных, замаскированный под природную среду. Он пересекает оживленную трассу или железную дорогу, создавая безопасные условия для диких животных.

На самом деле экодуки довольно распространены в различных странах Европы. Первые переходы для животных там начали строить еще в 50 годах. Произошло это во Франции.

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Положительный опыт французов быстро переняли соседи, поэтому мосты для животных начали возводить по всей Европе, в частности в:

Нидерландах,

Швейцарии,

Германии.

А до 70-х годов экодук получили распространение в США, Канаде, Японии и Китае. Как пишет издание Inzynieria, в Польше первые переходы для животных появились в 1996 году. С тех пор до 2016 года построили 2577 переправ. И это количество продолжает расти.

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Для чего нужны экодуки

Переправы или мосты для животных имеют 2 очевидных и необходимых назначения:

Они позволяют фауне свободно мигрировать между двумя частями искусственно разделенного человеком пространства. Защищают автомобилистов от столкновения с крупными дикими животными.

Когда экодуки появятся в Украине

На родине защитой диких животных занимается организация WWF-Украина. В рамках международного экологического проекта SaveGREEN эксперты WWF-Украина планируют построить первый переход для животных. Он должен появиться к 2022 году в Закарпатской области.

В Украине пока нет ни одного настоящего экоперехода или экодука, кроме отдельных тоннелей для пресмыкающихся. Мы только начинаем свой путь в этом направлении,

– объяснил координатор проекту SaveGREEN в Украине Тарас Ямелинець.

В 2018 году правительство одобрило новую транспортную стратегию Украины на период до 2030 года в которой учло предложения WWF-Украина по экологизации транспортной инфраструктуры и необходимости учета экологических переходов для диких животных в ее планировании.

Как рассказал Ямелинець, проект строительства экодуков в Украине финансируется из фондов Европейского Союза. Период реализации с 1 июля 2020 до 31 декабря 2022.