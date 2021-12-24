У Польщі будують нові прикордонні дороги та покращують сполучення між Гданськом і Одесою

В Польщі оголосили тендер на проєктування і будівництво 49 кілометрів дороги. Маршрут буде вести до пункту пропуску "Гребенне – Рава-Руська". Також дорожники завершують трасу у Підкарпатському воєводстві та частину дороги, яка покращить сполучення між Гданськом і Одесою.

Для українських водіїв реалізація цих робіт є дуже важливою. Зокрема тому, що згадана дорога розташована в європейському транспортному коридорі "Гданськ – Варшава – Одеса" (Via Intermare).

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Детальніше про будівництво нових прикордонних доріг в Польщі

Майбутня траса буде сполучати Замостя, Томашів Любельський та Гребенне. Вона стане частиною дороги S17, яка повинна з'єднати Варшаву з Любліном та українським кордоном. Відомо, що тендером передбачено будівництво інженерних споруд та доріг для забезпечення місцевого руху. Сама траса складатиметься з двох смуг в обидві сторони.

Крім того, відкрили рух на майже 50 кілометрах траси S7 на відрізку "Наперкі – Плонськ", що полегшить сполучення Триміста з польською столицею.

Також став доступний рух оновленою трасою S19, яка пролягає недалеко від українського кордону на Підкарпатті та суттєво покращує сполучення між Ряшевом і Любліном.

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