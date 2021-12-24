Для украинских водителей реализация этих работ очень важна. В частности, потому что упомянутая дорога расположена в европейском транспортном коридоре "Гданьск – Варшава – Одесса" (Via Intermare).

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Подробнее о строительстве новых пограничных дорог в Польше

Будущая трасса будет соединять Замостье, Томашев Любельский и Гребенное. Она станет частью дороги S17 , которая должна соединить Варшаву с Люблином и украинской границей. Известно, что тендером предусмотрено строительство инженерных построек и дорог для обеспечения местного движения. Сама трасса будет состоять из двух полос в обе стороны.

Кроме того, открыли движение на почти 50 километрах трассы S7 на отрезке "Наперки – Плонск", что облегчит сообщение Тригорода с польской столицей.

Также стало доступно движение по обновленной трассе S19 , которая пролегает недалеко от украинской границы на Подкарпатье и существенно улучшает сообщение между Ряшевом и Люблином.