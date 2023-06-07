Для допомоги українським дітям: у Польщі на аукціоні продали унікальні жовто-блакитні шахи

7 червня 2023, 11:02
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Джерело:

Yavp.pl

Сусідня держава прийняла в себе найбільше біженців з України. Польща запропонувала українцям чимало послуг та допомоги, й досі продовжує це робити.

Так, у Польщі на благодійному аукціоні продали унікальні шахи, щоб допомогти українським дітям. Вони зроблені краківським різьбярем Лукашем Вічаржем і підписані найкращим станом на сьогодні польським гросмейстером Яном Кшиштофом Дудою.

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У Польщі на аукціоні продали унікальні шахи

Ціна, яку заплатив переможець аукціону –  7 000 злотих. Усі виручені кошти підуть на організацію гуманітарного транспорту для допомоги дітям в Україні. Передусім, які втратили батьків на війні.

Зокрема, за них придбають їстівні продукти, шкільне приладдя, іграшки, взуття та засоби гігієни. 

Унікальні шахи, які були представлені на аукціоні / Фото onebid.pl​

Ініціатором благодійного аукціону стала Фундація "TEAM KRAKÓW". Спеціально для нього й замовили шахи в краківського майстра. Фігури виконані в кольорах українського прапора й мають висоту 16 сантиметрів. Шахи вирізані з дерева липи, патиновані та обклеєні повстю.

Шахова дошка має розміри 60х60 сантиметрів, й інкрустованою шпоном та всередині обшита повстю.

Це –  єдиний екземпляр шахів і другого такого не буде. В цьому й полягає їхня унікальність.

У Польщі на аукціоні продали унікальні шахи / Фото onebid.pl​

До слова: Лукаш Вічарж –  єдиний виробник у Кракові та один із небагатьох у Польщі, чия майстерня різьблення по дереву створює унікальні шахові фігури ручної роботи. Вони є в багатьох колекціях світу, як-от в Японії, Новій Зеландії, США, Канаді чи Аргентині.
Автор: Марта Касіянчук