В частности, это означает, что визы и ВНЖ (вид на постоянное жительство) иностранцев автоматически продолжаться больше не будут. Ранее по истечении срока их автоматически обновляли.

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С 1 июля автоматически не будут продолжать визы и ВНЖ

В Польше с марта 2020 года есть норма, которая продолжает действие национальных виз и вид на жительство на период эпидемической угрозы. Благодаря ей многие иностранцы могли оставаться в стране даже с просроченными документами.

Однако из-за того, что режим эпидемической угрозы отменяют с 1 июля, норма перестанет действовать – все продленные визы и ВНЖ утратят силу в течение 30 дней. То есть с августа эти документы больше не будут действовать.

Законопроект уже готов и опубликован на сайте Центра законодательства при правительстве.

Польша предоставила гражданство рекордному числу украинцев в 2022 году

Польша упростила правила предоставления гражданства. Поэтому в 2022 году его получило так много человек, в частности украинцев.

В 2022 году гражданами Польши стали около 10 тысяч человек. Среди них:

5 200 граждан Украины,

2 985 граждан Беларуси,

405 граждан России.

В 2021 году польские паспорта получили 7 500 иностранцев, в предыдущие годы – еще меньше.