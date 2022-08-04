Магазини Biedronka почнуть працювати в неділю як медичні заклади або як читальні

Мережа Biedronka вирішила скористатися лазівкою в законі, що обмежує роботу торгових точок неділями. Тож уже найближчими вихідними в Польщі можуть відкритися кілька сотень продуктових магазинів.

Понад місяць тому з’явилася інформація, що Jeronimo Martins Polska планує відкривати неділями некомерційні магазини Biedronka, які працюватимуть або як медичні заклади, або як читальні. За неофіційною інформацією, мережа впродовж останніх тижнів аналізувала правові можливості такого кроку, включно з визначенням про те, що таке медичний заклад, чи має він бути амбулаторією або ж лікарнею, чи ні.

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Схоже, Biedronka таки готова відкрити свої двері в неділю, попри заборону торгівлі. Про це свідчать дані від працівників мережі. Зокрема керівники магазинів отримали вказівки, аби організувати роботу деяких торгових точок як медичних закладів в першу неділю серпня.

Крім цього, Biedronka прийматиме покупців як клієнтів книжкового клубу. "Книжковий клуб" у магазинах буде організовано так: у торгових залах будуть представлені невеликі стенди з книгами, звідки можна взяти книжку напрокат. Така можливість буде у власників картки Moja Biedronka. Термін оренди книги – не більше як два тижні.

Так, у неділю, 7 серпня, в Польщі можуть працювати кілька сотень із понад 3200 магазинів Biedronka. У компанії поки не коментують це питання.

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