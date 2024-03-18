У нетверезих водіїв у Польщі конфісковуватимуть автомобілі: чи є "допустима" норма алкоголю

На території Польщі конфісковуватимуть автомобілі у водіїв, які сіли за кермо нетверезими. Зміни до законодавства набули чинності 14 березня.

Відповідні зміни обговорювали вже упродовж тривалого часу. Тепер настав час для реальних дій. Наразі конфіскувати автомобіль мають право, якщо водій або водійка перебуває за кермом з 1,5 проміле алкоголю у крові. Це – максимальний показник для рівня легке алкогольне сп'яніння.

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У такому випадку автомобіль конфіскують, незалежно від того, чи спричинив водій ДТП. Людей вкотре застерігають, що не варто сідати за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Краще замовити таксі або поїхати громадським транспортом. Бо за одну хвилину можна наробити собі та іншим проблем на роки.

Що буде, якщо аварія все-таки сталася

Якщо ж ДТП, на жаль, таки сталася, автомобіль конфіскують вже при 0,5 проміле алкоголю у крові.

За умови, що хтось з постраждалих отримав тяжкі травми, горе-водія можуть ув'язнити до 3 років.

Якщо у ДТП буде жертва, водію загрожує ув'язнення від 5 до 16 років.

Варто зауважити, що наразі в історії Польщі максимальним покаранням за ДТП було ув'язнення на 12 років.

Автомобіль не конфіскують, якщо він належить роботодавцю нетверезого водія. У такому випадку тому, хто сів за кермо, доведеться сплатити штраф.