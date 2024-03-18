Соответствующие изменения обсуждали уже на протяжении длительного времени. Теперь пришло время для реальных действий. Сейчас конфисковать автомобиль имеют право, если водитель находится за рулем с 1,5 промилле алкоголя в крови. Это – максимальный показатель для уровня "легкое алкогольное опьянение".

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В таком случае автомобиль конфискуют, независимо от того, спровоцировал ли водитель ДТП. Людей в очередной раз предостерегают, что не стоит садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Лучше заказать такси или поехать общественным транспортом. Потому что за одну минуту можно наделать себе и другим проблем на годы.

Заметьте! Автомобиль не конфискуют, если он принадлежит работодателю нетрезвого водителя. В таком случае тому, кто сел за руль, придется оплатить штраф.

Что будет, если авария все-таки произошла