Соответствующие изменения обсуждали уже на протяжении длительного времени. Теперь пришло время для реальных действий. Сейчас конфисковать автомобиль имеют право, если водитель находится за рулем с 1,5 промилле алкоголя в крови. Это – максимальный показатель для уровня "легкое алкогольное опьянение".
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В таком случае автомобиль конфискуют, независимо от того, спровоцировал ли водитель ДТП. Людей в очередной раз предостерегают, что не стоит садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Лучше заказать такси или поехать общественным транспортом. Потому что за одну минуту можно наделать себе и другим проблем на годы.
Что будет, если авария все-таки произошла
- Если же ДТП, к сожалению, таки произошла, автомобиль конфискуют уже при 0,5 промилле алкоголя в крови.
- При условии, что кто-то из пострадавших получил тяжелые травмы, горе-водителя могут посадить до 3 лет.
- Если в ДТП будет жертва, водителю грозит заключение от 5 до 16 лет.
- Стоит заметить, что сейчас в истории Польши максимальным наказанием за ДТП было заключение на 12 лет.