Відповідні зміни обговорювали вже упродовж тривалого часу. Тепер настав час для реальних дій. Наразі конфіскувати автомобіль мають право, якщо водій або водійка перебуває за кермом з 1,5 проміле алкоголю у крові. Це – максимальний показник для рівня легке алкогольне сп'яніння.

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У такому випадку автомобіль конфіскують, незалежно від того, чи спричинив водій ДТП. Людей вкотре застерігають, що не варто сідати за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Краще замовити таксі або поїхати громадським транспортом. Бо за одну хвилину можна наробити собі та іншим проблем на роки.

Що буде, якщо аварія все-таки сталася

  • Якщо ж ДТП, на жаль, таки сталася, автомобіль конфіскують вже при 0,5 проміле алкоголю у крові.
  • За умови, що хтось з постраждалих отримав тяжкі травми, горе-водія можуть ув'язнити до 3 років.
  • Якщо у ДТП буде жертва, водію загрожує ув'язнення від 5 до 16 років.
  • Варто зауважити, що наразі в історії Польщі максимальним покаранням за ДТП було ув'язнення на 12 років.