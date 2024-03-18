Відповідні зміни обговорювали вже упродовж тривалого часу. Тепер настав час для реальних дій. Наразі конфіскувати автомобіль мають право, якщо водій або водійка перебуває за кермом з 1,5 проміле алкоголю у крові. Це – максимальний показник для рівня легке алкогольне сп'яніння.

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У такому випадку автомобіль конфіскують, незалежно від того, чи спричинив водій ДТП. Людей вкотре застерігають, що не варто сідати за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Краще замовити таксі або поїхати громадським транспортом. Бо за одну хвилину можна наробити собі та іншим проблем на роки.

Зауважте! Автомобіль не конфіскують, якщо він належить роботодавцю нетверезого водія. У такому випадку тому, хто сів за кермо, доведеться сплатити штраф.

Що буде, якщо аварія все-таки сталася