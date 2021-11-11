У Польщі 11 листопада не працюватимуть магазини та ТЦ: причина

У Польщі традиційно 11 листопада відзначають Święto Niepodległości – тобто день незалежності. Цей день має статус державного свята та є неробочим.

Відтак, 11 листопада у Польщі не працюватимуть ні магазини, ні торгові центри.

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Зауважимо, що у Польщі на законодавчому рівні заборонено торгівлю у святкові дні. Ця заборона набула чинності ще 26 жовтня 2007 року. За порушення закону передбачений чималий штраф – від 1 000 до 30 000 злотих.

Відтак, всі польські магазини не працюють у святкові дні. Винятками є:

автозаправні станції,

аптеки,

невеликі продуктові магазини.

Що відомо про день незалежності Польщі

Мережа магазинів Żabka заявила, що працюватиме 11 листопада. Однак графік роботи, швидше за все буде скорочений.

Narodowe Święto Niepodległości – це національне польське свято, яке відзначається на честь проголошення незалежності держави у 1918 році. Саме у цей день, коли завершилася Перша світова війна, Польща здобула свободу після 125 років панування Німеччини, Австрії та Росії.

Незалежною держава пробула до вересня 1939 року після чого Польщу поділили між Німеччиною та Радянським Союзом. Знову вільною Польща стала лише 1989 року.

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У день незалежності у всіх польських містах відбуваються урочисті заходи, організовуються концерти. Свято супроводжується підняттям національного прапора, виступом президента та офіційних осіб. Традиційно організується парад у центрі Варшави. Зауважимо, що під час святкування дня незалежності у Польщі 2020 року відбулися сутички з поліцією.