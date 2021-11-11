Следовательно, 11 ноября в Польше не будут работать ни магазины, ни торговые центры.

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Заметим, что в Польше на законодательном уровне запрещена торговля в праздничные дни. Этот запрет вступил в силу еще 26 октября 2007 года. За нарушение закона предусмотрен немалый штраф – от 1 000 до 30 000 злотых.

Следовательно, все польские магазины не работают в праздничные дни. Исключения являются:

автозаправочные станции,

аптеки,

небольшие продуктовые магазины.

Обратите внимание! Сеть магазинов Żabka заявила, что будет работать 11 ноября. Однако график работы, скорее всего, будет сокращен.

Что известно о дне независимости Польши

Narodowe Święto Niepodległości – это национальный польский праздник, который отмечается в честь провозглашения независимости государства в 1918 году. Именно в этот день, когда завершилась Первая мировая война, Польша обрела свободу после 125 лет господства Германии, Австрии и России.

Независимое государство просуществовало до сентября 1939 года, после чего Польшу поделили между Германией и Советским Союзом. Вновь свободной Польша стала только в 1989 году.

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В день независимости во всех польских городах проходят торжественные мероприятия, организуют концерты. Праздник сопровождается поднятием национального флага, выступлением президента и официальных лиц. Традиционно организуется парад в центре Варшавы. Отметим, что во время празднования дня независимости в Польше в 2020 году произошли столкновения с полицией.