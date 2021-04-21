В Польше с 10 мая 2021 получить вакцину смогут все желающие: детали
Польша пытается ускорить темпы вакцинации. Правительство планирует организовать процессы таким образом, чтобы к концу августа 2021 года в Польше получили вакцину все желающие. Уже с 10 мая 2021 года, по словам властей, жители страны смогут получить электронное направление и записаться на вакцинацию.
Источник:inpoland.net.pl
Опция доступна для взрослого населения. То есть, записываться в режиме онлайн на прививки могут только те лица, которым уже исполнилось 18 лет.
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Детали
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 19 апреля 2021 года во время открытия совместного пункта вакцинации в Легнице, что в Нижней Силезии.
Мы хотим сделать так, чтобы с 10 мая каждый гражданин, старше 18 лет, мог получить электронное направление и записаться на вакцинацию,
– отметил политик.
Он добавил, что вскоре в каждом воеводстве Польши будет создан специальный пункт для вакцинации, а со временем их количество будет увеличиваться. Всего в стране планируют открыть более 600 пунктов универсальной вакцинации.
Власти Польши заявляют, что с 10 мая 2021 года получить вакцину смогут все желающие / Фото Unsplash
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