Польща змінює правила захисту для українців: є важливий нюанс щодо військовозобов'язаних

Польща продовжує надавати допомогу українцям, які рятуються від війни. Тимчасовий захист на території країни діє до 30 червня 2024 року. Вже з 1 липня правила для українців хочуть змінити.

Станом на квітень 2024 року консульства за кордоном призупинили надання послуг українцям призовного віку. У МЗС України наголосили, що пріоритетом є захист Батьківщини від ворога. Тим часом чоловіки, які виїхали в інші країни, показали, що їх не турбує питання її виживання. Глава відомства Дмитро Кулеба зауважив, що чоловіки за кордоном сподіваються "пересидіти" війну, проте водночас, отримуючи послуги від України.

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Країни світу реагують на цей крок України. Зокрема, своє слово сказали й у Польщі.

Яке рішення Польща ухвалила щодо українців

У Польщі від 24 лютого 2022 року прихисток знайшли сотні тисяч українців.Правила перебування для українців Польща хоче змінити вже з 1 липня 2024 року. Нову редакцію закону готуються представити вже у вівторок, 30 квітня. Наголошують, що у документі врахують ситуацію з військовозобов'язаними. Деталей наразі не розголошують.

Окрім того, у МВС Польщі розповіли, що країна не розкриває даних про біженців, які знайшли прихисток на її території. Зокрема, інформацію не передають й Україні. Наголошують також, що ті, хто не матимуть паспортів, все одно отримуватимуть тимчасовий захист.