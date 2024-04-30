По состоянию на апрель 2024 года консульства за рубежом приостановили предоставление услуг украинцам призывного возраста. В МИД Украины отметили, что приоритетом является защита Родины от врага. Между тем мужчины, которые выехали в другие страны, показали, что их не беспокоит вопрос ее выживания. Глава ведомства Дмитрий Кулеба отметил, что мужчины за рубежом надеются "пересидеть" войну, однако одновременно, получая услуги от Украины.

Обратите внимание Эстонский депутат едет на велосипеде из Таллинна в Киев, чтобы помочь воинам

Страны мира реагируют на этот шаг Украины. В частности, свое слово сказали и в Польше.

Какое решение Польша приняла в отношении украинцев

В Польше от 24 февраля 2022 года приют нашли сотни тысяч украинцев. Правила пребывания для украинцев Польша хочет изменить уже с 1 июля 2024 года. Новую редакцию закона готовятся представить уже во вторник, 30 апреля. Отмечают, что в документе учтут ситуацию с военнообязанными. Деталей пока не разглашают.

Кроме того, в МВД Польши рассказали, что страна не раскрывает данных о беженцах, которые нашли приют на ее территории. В частности, информацию не передают и Украине. Отмечают также, что те, кто не будут иметь паспортов, все равно будут получать временную защиту.