Зміни до правил влада внесла 26 травня, видавши відповідне урядове розпорядження. Нові умови прильоту у країну суттєво полегшать перетин кордону для іноземців.

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Які зміни набули чинності

Згідно з оновленими правилами щодо тестування на коронавірус в аеропортах, всі пасажири, які прилітатимуть до Польщі, зокрема й з-за меж зони ЄС, матимуть змогу зробити тест на коронавірус до проходження прикордонного контролю. Отже, пасажири можуть робити тести на коронавірус в аеропортах у будь-якій зоні: або перед прикордонним контролем, або після нього.

Щоправда, таке нововведення поки що діє лише на папері, оскільки невідомо, як швидко в аеропортах перенесуть пункти тестування в зони перед прикордонним контролем, і чи скрізь це взагалі зроблять.

Також згадане нововведення не стосується громадян, які прибувають з Індії, Бразилії та ПАР.

Нагадаємо, що раніше після прильоту людям треба було спочатку пройти в аеропорту прикордонний контроль, "прийняти" карантин і надати дані стосовно місця його відбування, й тільки потім можна було робити COVID-тести. Все це потрібно було встигнути зробити протягом 48 годин після прильоту. Пізніше слід було самостійно телефонувати до санепідемстанції задля скасування карантину, бо результати тесту автоматично не зараховуються. Тож нові правила є значно комфортнішими для туристів та мігрантів.