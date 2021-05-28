Изменения к правилам власть внесла 26 мая, выдав соответствующее правительственное распоряжение . Новые условия прилета в страну существенно облегчат пересечение границы для иностранцев.

Интересно Я слышу украинский язык в Варшаве каждый день, – львовянин о жизни и работе в Польше

Какие изменения вступили в силу

Согласно обновленным правилам по тестированию на коронавирус в аэропортах, все пассажиры, которые будут прилетать в Польшу, в том числе и из-за пределов зоны ЕС, смогут сделать тест на коронавирус до прохождения пограничного контроля . Итак, пассажиры могут делать тесты на коронавирус в аэропортах в любой зоне: или перед пограничным контролем, или после него.

Правда, такое нововведение пока действует только на бумаге, поскольку неизвестно, как быстро в аэропортах перенесут пункты тестирования в зоны перед пограничным контролем, и везде ли это сделают.

Также упомянутое нововведение не касается граждан, прибывающих из Индии, Бразилии и ЮАР .