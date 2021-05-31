Таке рішення ініціював Європарламент. "Директива про пластмасові вироби одноразового використання" була затверджена ним ще у 2019 році.

Корисна інформація Вивчити польську та переказати гроші рідним: 5 корисних додатків для українців у Польщі

Що відомо про заборону

Пластик забороняють з метою захисту довкілля від забруднення, особливо водойм. 70 відсотків морського сміття складають 10 видів різних одноразових пластикових виробів, які найчастіше зустрічаються на європейських пляжах і морях. Саме їх і планують вилучити з продажу.

У список заборонених пластмасових виробів увійшли:

столові прилади (виделки, ножі, ложки та палички);

тарілки та інший посуд;

соломки для пиття;

вушні палички;

тримачі для повітряних кульок;

одноразові контейнери для їжі та пластикові склянки.

Пластик зникне не лише з полиць магазинів, а й з ресторанів. Замість пластикових соломинок закладам харчування пропонують використовувати картонні, а звичне одноразове столове приладдя радять замінити дерев'яним. Лотки для пакування продукції теж будуть зроблені винятково з екологічних матеріалів.

Польські ресторани не використовуватимуть пластмасові соломинки з 3 липня 2021 року / Фото Unsplash